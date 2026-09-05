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4358 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و358 شهيداً و12 ألفا و359 جريحا منذ 2 مارس الماضي، بعد إحصاء 4 شهداء و34 جريحا منذ الأربعاء الماضي.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان نشرته السبت، إن "الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس 2026 حتى اليوم بلغت 4358 شهيدا و12359 جريحا".
وأضافت أنه "بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى 8 آلاف و925 شهيدا و30 ألفا و595 جريحا".
وشهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية تصعيداً إسرائيلياً لافتاً، تخلله قصف مدفعي وغارات جوية وعمليات تفجير في عدد من البلدات والمناطق.