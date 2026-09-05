المؤتمرنت -

4358 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و358 شهيداً و12 ألفا و359 جريحا منذ 2 مارس الماضي، بعد إحصاء 4 شهداء و34 جريحا منذ الأربعاء الماضي.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان نشرته السبت، إن "الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس 2026 حتى اليوم بلغت 4358 شهيدا و12359 جريحا".



وأضافت أنه "بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى 8 آلاف و925 شهيدا و30 ألفا و595 جريحا".​​​​​​​



وشهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية تصعيداً إسرائيلياً لافتاً، تخلله قصف مدفعي وغارات جوية وعمليات تفجير في عدد من البلدات والمناطق.