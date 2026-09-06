الأحد, 06-سبتمبر-2026 الساعة: 05:12 م - آخر تحديث: 04:58 م (58: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات الضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً غرب كل من محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء والبيضاء وأجزاء من مرتفعات محافظات لحج، وأبـين، وشبوة، وحضرموت والساحل الغربي.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بلباو يحبط أتلتيكو مدريد بثلاثية
رياضة: السيتي يعتلي قمة البريميرليغ
رياضة: تعثر بايرن وفوز دورتموند وليفركوزن
فنون ومنوعات: بهاء سلطان يتعرض لحادث سير
اقتصاد: النفط ينهي الأسبوع على مكاسب قوية
عربي ودولي: العدو الإسرائيلي يقتحم قرية برام الله
علوم وتقنية: ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة النيئة؟
أخبار: هزة أرضية تضرب هذه المحافظة
أخبار: إدانات لاستهداف مدنيي الحديدة وتعز
أخبار: دعوة هامة من محافظ تعز للمغرر بهم
عربي ودولي: لبنان: شهداء وجرحى بغارات صهيونية
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
فنون ومنوعات: باسم ياخور يعتذر من والدته!
رياضة: بيتيس يكسر كبرياء ريال مدريد
رياضة: ليفربول يعود إلى وجهته في البريميرليغ
رياضة: شتوتغارت يُسقط كولن برباعية
رياضة: موناكو يعمق جراح باريس بثنائية
رياضة: جنوى يسقط على ملعبه أمام كومو
أخبار: صنعاء: لن نقف مكتوفي الأيدي
أخبار: شهداء بنيران المرتزقة بتعز والحديدة
عربي ودولي: 60 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
عربي ودولي: 17 شهيداً في القدس منذ بداية العام
اقتصاد: ارتفاع حاد في أسعار الغذاء العالمية
عربي ودولي: تحذير أممي من "تطهير عرقي" بالضفة
اقتصاد: الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية طفيفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026