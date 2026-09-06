المؤتمرنت -

منتخب اليمن ينهي تصفيات آسيا بخسارة ثقيلة

أنهى منتخب اليمن للشباب مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، بالخسارة أمام نظيره الياباني 0-4، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.



وختم الأحمر اليمني الشاب مشواره في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حصدها من فوزه في الجولة الثانية أمام الكويت 3-1، مقابل خسارتين أمام كمبوديا 1-2، واليابان 0-4، ليودع البطولة.



وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، من الفوز على الكويت 4-0 وكمبوديا 8-0.