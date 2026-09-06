المؤتمرنت -

صنعاء تؤكد مشروعية استهداف التحشيدات

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن استهداف التحشيدات العسكرية السعودية حق مشروع كفلته المواثيق والقوانين كافة.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن استمرار التحشيدات المعادية، يكشف حقيقة وحجم المؤامرة التي تعمل على دفع البلد نحو الفوضى.



وأشارت إلى أن الشعب اليمني يعي أكثر من أي وقت مضى ضرورة الحفاظ على سيادة البلد وأمنه واستقراره.



واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الوعي العالي للشعب اليمني يسهم بشكل كبير في إفشال المشاريع التدميرية التي تستهدف البلد.