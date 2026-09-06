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المؤتمر نت - أشادت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة بتعاون أبناء المحافظة مع القوات المسلحة ومشاركتهم في مواجهة تحركات العدو السعودي

أمنية الحديدة تشيد بتعاون أبناء المحافظة

المؤتمرنت -
أمنية الحديدة تشيد بتعاون أبناء المحافظة
أشادت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة بتعاون أبناء المحافظة مع القوات المسلحة ومشاركتهم في مواجهة تحركات العدو السعودي، وما أبدوه من وعي ويقظة وتماسك في مواجهة مخططاته.

ونوهت في اجتماع برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرتها.

وثمنت اللجنة، تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو السعودي، بالتزامن مع التحشيدات التي شهدتها جبهتا حيس والخوخة، وما رافقها من محاولات لاستغلال أبناء تهامة والزج بهم في مواجهة أبناء مناطقهم.

وحيّت استجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة الملتحقين بصفوف تحشيدات العدو السعودي في حيس والخوخة، لتحييد أنفسهم ومغادرة تلك الصفوف، ورفض مواجهة أبناء جلدتهم، معتبرة ذلك موقفًا مسؤولًا يقطع الطريق أمام محاولات استغلالهم في تنفيذ مخططات العدو.

كما أشادت اللجنة بمواقف أبناء حيس والخوخة الرافضة للتحشيدات التابعة للعدو السعودي واستقدام عناصر تكفيرية ومرتزقة من المحافظات الجنوبية، وما يرتبط بذلك من مخططات لنهب وتدمير منازل المواطنين وممتلكاتهم في المديريتين.

ودعت بقية المغرر بهم من أبناء المحافظة وخارجها ممن لا يزالون في صفوف التحشيدات إلى تحييد أنفسهم ومغادرتها وفق الآلية المحددة، وعدم الاستمرار في صفوف من يدفع بهم إلى مواجهة أبناء مناطقهم.

وأثنت اللجنة على إسناد أبناء المحافظة للقوات المسلحة ومواقفهم المساندة لعمليات كسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني، وما قدموه من تعاون لإفشال مخططات العدو وإسقاط رهاناته على اختراق الجبهة الداخلية.

وأكد الاجتماع، أهمية استمرار الإسناد الشعبي للقوات المسلحة ومواصلة التصدي للتحشيدات والمخططات المعادية، وصولًا إلى استكمال تطهير البؤر المعادية من تلك التحركات، وتحقيق الأمن والاستقرار في مناطقها.

وجدّدت اللجنة التأكيد على اضطلاع الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها في رصد التحركات المعادية وإفشال مخططاتها، داعية أبناء المحافظة إلى مواصلة التعاون واليقظة والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.








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