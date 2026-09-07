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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أمطار في هذه المناطق وتحذير للسائقين

المؤتمرنت -
أمطار في هذه المناطق وتحذير للسائقين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات حجة، والمحويت، وريمة، وذمار، وإب، وتعز والضالع وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على مرتفعات محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، والبيضاء، ولحج، وصنعاء، وعمران وصعدة وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية، ونصح باتباع إجراءات السلامة.








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