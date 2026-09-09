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المؤتمر نت - الأرصاد: توسع عدم الاستقرار الجوي بالبلاد

الأرصاد: توسع عدم الاستقرار الجوي بالبلاد

المؤتمرنت -
الأرصاد: توسع عدم الاستقرار الجوي بالبلاد
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بتوسع حالة عدم الاستقرار على أجواء البلاد ابتداءً من اليوم وخلال اليومين القادمين خصوصاً على المرتفعات الجبلية الغربية الوسطى والجنوبية.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على محافظات الضالع، وتعز، وإب، والبيضاء، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وعلى أجزاء من صنعاء، وعمران وصعدة ومرتفعات محافظتي لحج وأبين.

وقد تمتد الأمطار غرباً إلى سهل تهامة والساحل الغربي وشرقاً لتشمل أجزاء من هضاب وصحارى شبوة، وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة وحبات البرد، ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب كثافة السحب والأمطار وتشكل الضباب.

ودعا إلى الابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة، واتباع إجراءات السلامة.








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