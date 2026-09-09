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المؤتمر نت - كسر محاولة تقدم لتحشيدات العدو شرقي الجوف الجوف: كسر محاولة تقدم لتحشيدات العدو

مشاهد لكسر محاولة تقدم لتحشيدات العدو شرقي الجوف

المؤتمرنت -
مشاهد لكسر محاولة تقدم لتحشيدات العدو شرقي الجوف
بث الإعلام الحربي، اليوم، مشاهد أولية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرقي محافظة الجوف، وقتل وأسر عدد منهم وإحراق آلياتهم.

وأظهرت المشاهد عشرات الأطقم العسكرية والمدرعات والآليات المحملة بالجنود في صحراء الجوف، في محاولة من تحشيدات العدو السعودي للتقدم نحو المناطق الآهلة بالسكان، والطيران الحربي السعودي يحلق في الأجواء لمساندة هذه القوات.

ووثقت لحظة شن طيران العدو السعودي العديد من الغارات الجوية للتمشيط لأدواته التي حاولت التقدم تجاه مواقع القوات المسلحة.

وأظهرت المشاهد مدى الجهوزية العالية لأبطال القوات المسلحة، ورصدهم الدقيق لتحشيدات العدو وتحركاتها، ووثقت لحظة استهداف أبطال القوات المسلحة لمدرعات العدو وإصابتها بدقة ما أدى إلى احتراقها.

كما أظهرت اغتنام القوات المسلحة للآليات المدرعة والأسلحة التابعة للعدو، وتمكن القوات المسلحة من أسر العديد من مرتزقة العدو السعودي بينهم جرحى حيث تم التعامل معهم وفق التعاليم الإسلامية الحميدة.

ووثقت المشاهد بقايا حطام طائرة مسيرة في صحراء الجوف، بعد أن تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاطها.








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