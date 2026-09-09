المؤتمرنت -

54 غارة عدوانية على 6 محافظات

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن خلال الــ12 ساعة الماضية 54 غارة جوية على مختلف محافظات الجمهورية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن طيران العدو السعودي استهدف بـ 54 غارة جوية محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء وذلك بمقاتلات حربية طراز F15-Sa أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.



وأشار إلى أن طائرة حربية نوع تايفون أقلعت من قاعدة الملك فهد بالطائف وشنت غارة على محافظة الجوف، مؤكدًا أن الغارات والعدوان السعودي المتواصل على بلدنا لن يمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته .. وعلى الباغي تدور الدوائر.