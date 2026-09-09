المؤتمرنت -

«أحمر الناشئين» يواجه لبنان وسوريا وفلسطين في غرب آسيا

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً، منتخب اليمن للناشئين، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات لبنان وسوريا وفلسطين.



وأسفرت قرعة البطولة، التي أقامها اتحاد غرب آسيا، عن توزيع المنتخبات السبعة المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الثانية منتخب الأردن المستضيف إلى جانب الإمارات وعمان.



وتقام جميع المباريات على استاد العقبة، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2026، حيث تفتتح البطولة بمباراة منتخبنا الوطني للناشئين أمام فلسطين يوم السبت 26 سبتمبر، فيما يلتقي لبنان مع سوريا في اليوم التالي ويخوض الأردن مباراته الأولى أمام عُمان في اليوم ذاته.



وتتواصل المنافسات في 28 سبتمبر بلقاء فلسطين مع لبنان، وسوريا مع اليمن، فيما يشهد الثلاثاء مواجهة الإمارات مع عُمان، أما الأربعاء 30 سبتمبر فيشهد مباراتين بين اليمن ولبنان، والثانية تجمع سوريا وفلسطين قبل أن يختتم الدور الأول يوم الخميس 1 أكتوبر بلقاء الأردن مع الإمارات.



ويُطبّق نظام البطولة عبر مرحلة واحدة في الدور الأول، حيث تلعب فرق كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري المجزأ، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.



وفي نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، ليصعد الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم الإثنين 5 أكتوبر.



واعتباراً من النسخة القادمة، ستكون بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا من خلال منح حامل اللقب بطاقة التأهل المباشرة إلى النهائيات القارية، وهو ما يضيف المزيد من الاهتمام بهذه البطولة.