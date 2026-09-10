المؤتمرنت -

122 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن منذ مطلع 2026

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن وصول 122258 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن منذ مطلع 2026م.



وأوضحت المنظمة الأممية، في تقرير حديث لها، أنها سجلت خلال شهر أغسطس الماضي دخول 11,397 مهاجراً أفريقيا إلى اليمن، بنسبة انخفاض 17% مقارنة بـ13,687 مهاجراً سجلوا في يوليو.



وأفاد التقرير أن 63% من المهاجرين قدموا عبر سواحل جيبوتي ووصلوا إلى سواحل أبين وتعز، وقدم 33% من المهاجرين من سواحل الصومال، ووصل جميعهم إلى سواحل شبوة، فيما قدم باقي المهاجرين 4% من عمان ووصلوا المهرة.



وأشار إلى أن الرجال مثلوا 63% من المجموع العام للمهاجرين الوافدين، مقابل 19% من الأطفال، و18% من النساء.



ووفقاً للتقرير الأممي فإن إجمالي المهاجرين الواصلين إلى اليمن منذ مطلع يناير 2026م، بلغ 122 ألفاً و258 مهاجراً.