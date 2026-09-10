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المؤتمر نت - أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، أن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، ولا داعي لأي قلق دولي حيالها

محمد عبد السلام: حركة الملاحة والتجارة الدولية آمنة ومنتظمة

المؤتمرنت -
محمد عبد السلام: حركة الملاحة والتجارة الدولية آمنة ومنتظمة
أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، أن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، ولا داعي لأي قلق دولي حيالها.

وأوضح عبد السلام في منشور على منصة "إكس" أن العمليات الجارية هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقًا، وتأتي في الإطار الدفاعي، ومتى ما توقف العدوان على اليمن وتم رفع الحصار عنه، بسوف تتوقف العمليات الحالية.

وأشار إلى أن ما قمت به القوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق الساحلية هي عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية، والتعامل مع التحديات والأطماع التي تهدد السلم الأهلي.

ولفت إلى أن "السلام الحقيقي والعادل والمشرف كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، وأن على الجميع أن يدرك بأن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأقصر طريقًا نحو إعادة تنظيم العلاقات وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

كما أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض، أن الجمهورية اليمنية ليست لديها أي مطامع في أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم، ولم تعتدِ على أي دولة، بل هي من تم الاعتداء عليها بما يتنافى مع الأخوة الإسلامية والعربية.








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