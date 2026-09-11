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المؤتمر نت - حذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من أن مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة غير كافية، في ظل نقص التمويل واستمرار القيود المشددة المفروضة

نفاد الإمدادات.. غزة تدخل مرحلة الخطر

المؤتمرنت -
نفاد الإمدادات.. غزة تدخل مرحلة الخطر
حذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من أن مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة غير كافية، في ظل نقص التمويل واستمرار القيود المشددة المفروضة على قدرة شركاء الأمم المتحدة على تجديد هذه المخزونات.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، نقلاً عن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني، إن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى ما تزال تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، ما يعرّض المدنيين للخطر ويتسبب بأضرار في الممتلكات.

وأشار إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت قبل يومين مبنى في مخيم البريج بالقرب من دير البلح، حيث توجد مدرستان تابعتان للأمم المتحدة كانتا تستخدمان كملجأين مؤقتين للنازحين، إضافة إلى مخبز تدعمه الأمم المتحدة، ما أدى إلى فقدان نحو 100 أسرة مساكنها وممتلكاتها.

وجدد دوجاريك التأكيد على ضرورة احترام المدنيين والأعيان المدنية في جميع الأوقات، بما في ذلك الملاجئ والمنشآت الإنسانية.








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