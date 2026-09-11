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أخبار

"استفيدوا من القرار".. بيان عاجل من وزارة الداخلية في صنعاء

المؤتمرنت -
"استفيدوا من القرار".. بيان عاجل من وزارة الداخلية في صنعاء
بدأت وزارة الداخلية العمل في استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي، ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن، تنفيذًًا لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى - القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، أنها وجهت إدارات الأمن في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الطرق والمسارات الآمنة للمستفيدين من العفو الرئاسي، والعمل على تسهيل عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم بأمان ويسر.

ودعت الوزارة الراغبين في العودة عبر محافظتي الحديدة وتعز إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام الآتية:

أولاً: العائدون عبر محافظة الحديدة:

781344299

ثانياً: العائدون عبر محافظة تعز:

770024848

738770999

أو التواصل على الرقم الخاص بعمليات وزارة الداخلية 199.

ونبهت وزارة الداخلية بأن على من سبق عودتهم قبل الإعلان عن هذه الأرقام، سرعة التواصل عبرها لترتيب أوضاعهم.

وجدّدت وزارة الداخلية التأكيد على أن أبواب العودة مفتوحة أمام جميع المخدوعين المنخرطين في تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ممن قرروا إلقاء السلاح والاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى أهاليهم، داعيةً إياهم الى عدم التردد، أو الالتفات إلى الدعوات التي تسعى إلى عرقلة عودتهم.

وشدّدت على أن العودة إلى الأهل والوطن هو الخيار الصحيح، داعيةً كل من يرغب في الاستفادة من قرار العفو الرئاسي إلى المبادرة والتواصل عبر أرقام التنسيق المحددة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.








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