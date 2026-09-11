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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، استشهاد قائد لواء خان يونس وعضو مجلسها العسكري العام محمد عبد السلام اليازوري "أبو هيثم"، إثر عملية اغتيال إسرائيلية

القسام تعلن استشهاد قائد لواء خان يونس

المؤتمرنت -
القسام تعلن استشهاد قائد لواء خان يونس
أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، استشهاد قائد لواء خان يونس وعضو مجلسها العسكري العام محمد عبد السلام اليازوري "أبو هيثم"، إثر عملية اغتيال إسرائيلية مساء الخميس.

وقالت القسام، في بيان، إن اليازوري تولى خلال مسيرته عدداً من المواقع القيادية في لواء خان يونس، بدءاً من قيادة كتيبة وسط خان يونس، ثم قيادة استخبارات اللواء، قبل أن يتولى قيادة كتيبة الأسلحة والخدمات ومنصب نائب قائد اللواء، وصولاً إلى قيادة لواء خان يونس.

وأكدت الكتائب أن اليازوري كان له "دور بارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال سابقة.

واليوم، الجمعة، شيعت جماهير غفيرة في غزة جثمان الشهيد اليازوري.

عملية اغتيال
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اغتيال محمد اليازوري في غارة استهدفت منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ليل الخميس، فيما تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيَّين وإصابة آخرين.

وقال جيش الاحتلال و"الشاباك"، في بيان مشترك، إن اليازوري تولى قيادة لواء خان يونس بعد شغله عدة مناصب بداخله، بينها نائب قائد اللواء، وقائد كتيبة الإسناد القتالي، ورئيس قسم الاستخبارات.

وزعم البيان أن اليازوري كان مسؤولاً عن إدارة أنشطة عناصر اللواء وتوجيههم لتنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال والإسرائيليين، وأنه عمل خلال الأشهر الأخيرة على التخطيط لعشرات الهجمات ضد قوات الجيش، إلى جانب إعادة بناء قدرات اللواء التي تضررت خلال الحرب.

وأضاف جيش الاحتلال أن الغارة ذاتها أسفرت عن اغتيال حذيفة معمر، الذي قال إنه قائد سرية، ومحمد بهجت راشي، الذي وصفه بأنه أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس في لواء خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، ودمارا طال 90% من البنى التحتية.








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