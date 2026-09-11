المؤتمرنت -

حصيلة ضحايا العدوان في 6 محافظات

أكدت وزارة الصحة والبيئة أن عدد ضحايا العدوان السعودي ومرتزقته من المدنيين منذ بداية التصعيد في الثالث من سبتمبر حتى 10 سبتمبر، بلغ 82 شهيدًا وجريحًا في 6 محافظات.



وذكرت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن العدو السعودي ومرتزقته استهدفوا محافظات "الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة"، وبلغ عدد الشهداء 44 شهيدًا منهم خمسة أطفال وثلاث نساء، فيما بلغ عدد الجرحى 38 جريحًا، منهم 11 طفلًا وخمس نساء.



وفيما يخص جريمة استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف، بلغ عدد الشهداء 35 مواطنًا وسبعة جرحى.



وأكدت وزارة الصحة، أن هذه الجرائم تُضاف إلى سجل العدو السعودي الإجرامي بحق الشعب اليمني، مشيرة إلى أن العدو السعودي لم يتوقف عن قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم منذ أكثر من 12 عامًا، بل استهدف خلال العدوان السجون والإصلاحيات ومخيمات النازحين والأسواق والمدارس والمساجد وغيرها من الأعيان المدنية.



واستنكرت الصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه الجرائم المرتكبة في اليمن، مطالبة بوضع حد للمعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي.



كما طالبت وزارة الصحة بمحاسبة النظام السعودي على الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب اليمني، وإعادة إدراجه في قائمة العار.