المؤتمرنت -

صنعاء للنظام السعودي: اقرأوا الوقائع جيداً

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن العملية المحدودة في بعض مديريات الساحل الغربي أعادت تلك المديريات إلى وضعها الطبيعي.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن على النظام السعودي أن يستوعب جيدًا حقيقة خروج اليمن من هيمنته وسطوته.



وقال البيان "على النظام السعودي أن يقرأ الوقائع جيدًا علّها تعينه على اتخاذ قرار رفع الحصار الجائر عن اليمن وإنهاء كل أشكال العدوان وتمكين الشعب اليمني من ثرواته الوطنية"، مؤكدًا أن عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية سيدفع به نحو الخسران أكثر من ذي قبل.



واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن طريق السلام وإنهاء الأعمال العدائية من قبل النظام السعودي أقل كلفة عليه وهذا ما تثبته الوقائع والأحداث.