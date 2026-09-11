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المؤتمر نت - حدث كبير في ميدان السبعين بصنعاء

اليمنيون يباركون انتصارات القوات المسلحة

المؤتمرنت -
اليمنيون يباركون انتصارات القوات المسلحة
شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مساء اليوم، خروجا شعبيا حاشدا تعبيراً عن الشكر لله ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد تحشيدات العدو السعودي من مديريات الساحل الغربي.

وباركت الحشود الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال القوات المسلحة بدحر وطرد تحشيدات العدو السعودي من الساحل الغربي.. مشيدة بالبطولات والملاحم التي سطرها أبطال القوات المسلحة في جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن وسيادته.

كما باركت العمليات النوعية للقوات المسلحة وضرباتها المسددة والواسعة التي استهدفت قواعد ومنشآت العدو السعودي في عمق أراضيه، رداً على جرائمه وانتهاكاته وحصاره الظالم المستمر على الشعب اليمني منذ 12 عاماً.

وأكدت الجماهير المحتشدة أن هذه الانتصارات والإنجازات العظيمة تجسد صلابة وثبات الشعب اليمني والتفافه حول القيادة ووقفة القوي إلى جانب القوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية.

وأعلنت الاستنفار والاستعداد والجهوزية العالية لمواجهة أي تطورات، ورفد الجبهات بالمال والرجال، وتعزيز التلاحم ووحدة الصف لأفشال مخططات الأعداء التي تستهدف سيادة الوطن وأمنه واستقراره.

ودعت كل المغرر بهم ممن لا زالوا في صفوف العدو، إلى العودة إلى صف الوطن والشعب وإلقاء السلاح واغتنام فرصة العفو العام والعودة إلى أهلهم.

ووجهت الحشود رسالة واضحة إلى العدو السعودي، مفادها بأن اليمن قيادة وشعبًا وجيشًا ماضٍ بكل قوة واستعداد وجهوزية لكسر الحصار وانتزاع الحقوق المشروعة وتحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله، انطلاقاً من ثقته بالله.

وخلال الخروج الجماهير، حيا وكيل أول أمانة العاصمة، هذا الخروج الشعبي الحاشد للاحتفال بهذا النصر العظيم، والذي يعكس حضور اليمنيين ومواقفهم المشرفة والعظيمة في مواجهة قوى العدوان والاستكبار.

وأكد أن هذا النصر الذي منّ الله به وبعونه يأتي بعد إحياء اليمنيين ذكرى ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كثمرة الاحتفال والتعظيم والارتباط بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

وأشار المداني إلى أنه تم دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي جهزها واعدها ومولها لخدمة مشاريع ومخططات العدو الأمريكي والصهيوني لإخضاع الجغرافية اليمنية لقوى العدوان.

وأكد الدعم والتأييد الكامل لبيان القوات المسلحة للاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار.. مؤكداً الاستمرار في دورات التعبئة العامة والالتحاق بها والتحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال والاستعداد والجاهزية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.








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