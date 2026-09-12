المؤتمرنت -

الدفاع المدني: انتشال رفات 13 شهيداً من تحت الأنقاض

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن انتشال طواقمه، اليوم السبت، رفات 13 شهيداً من تحت الأنقاض في محافظتي غزة والوسطى، إثر جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في القطاع.



وأوضح الدفاع المدني، في موجز صحفي أن طواقمه انتشلت رفات ثمانية شهداء من تحت أنقاض منازل في منطقتي الزيتون واليرموك بمحافظة غزة.



وأفاد بأن طواقمه انتشلت رفات خمسة شهداء من تحت الأنقاض في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وذلك ضمن أعمال انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

