المؤتمرنت -

توزيع 6500 أسطوانة غاز مجاناً بالحديدة وتعز

دشّن وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ومحافظ الحديدة عبدالله عُطيفي، ومعهما القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، اليوم، برنامج توزيع أسطوانات الغاز المنزلي مجانًا للمواطنين في المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز.



تستهدف المبادرة التي تنفذها الشركة اليمنية للغاز، توزيع ستة آلاف و500 أسطوانة غاز منزلية جديدة ومصانة ومعبأة بالمادة، على المواطنين في المديريات المحررة في الساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز، مجانًا بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم وتسهيل حصولهم على مادة الغاز المنزلي.



وخلال التدشين أوضح وزير النفط والمعادن، أن تدشين البرنامج، يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي، وتعزيز وصولها إلى المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين.



وجدّد التأكيد على توفر المشتقات النفطية والغاز وبما يلبي احتياجات المواطنين واستقرار الوضع التمويني.