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المؤتمر نت - دعا عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أبناء الشعب اليمني كافة، وأبناء المحافظات الجنوبية خاصة، إلى التحلي بالوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء هذا التضليل، أو السماح للسعودية باستغلالهم

بن حبتور يدعو اليمنيين للتحلي بالوعي وعدم الانجرار للتضليل

المؤتمرنت -
بن حبتور يدعو اليمنيين للتحلي بالوعي وعدم الانجرار للتضليل
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن صنعاء رفعت مطالب محقة وثابتة، تتمثل في إنهاء الحصار الجائر، ووقف العدوان المستمر منذ 12 عامًا، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني وهي حقوق مشروعة وقانونية لكل يمني، وليست ترفًا ولا منّة من أحد.

وأوضح الدكتور بن حبتور في تصريح صحفي، أن ما استهدفته القوات المسلحة اليمنية، هو التحشيدات العسكرية السعودية المعادية والموجهة ضد الشعب اليمني، في إطار الحق المشروع في الدفاع عن اليمن وردع كل ما يهدد أمنه وسيادته واستقراره.

وقال "وقد وثّقت وسائل الإعلام شواهد هذه التحشيدات، ومنها الثكنة العسكرية التي أنشأتها السعودية في ميناء المخاء، بما يكشف مضيّها في عسكرة الأرض اليمنية واستخدامها منطلقًا للعدوان على أبناء اليمن".

وأشار عضو السياسي الأعلى، إلى أن السعودية لا تريد من وراء حملات الخداع والتخويف والتحريض خيرًا لأيٍّ من أبناء اليمن، وإنما تسعى إلى تفريقهم وإثارة المخاوف بينهم واستخدام بعضهم ضد بعض؛ لتمرير أهدافها العدوانية المشؤومة وإطالة أمد معاناتهم".

وبين أن جرائم العدو السعودي بحق الشعب اليمني في شماله وجنوبه، ظاهرة وبيّنة أمام العالم أجمع؛ متسائلًا "فكيف تخفى على أبناء اليمن الذين عاشوا آثارها واكتووا بنارها؟".

ودعا الدكتور بن حبتور أبناء الشعب اليمني كافة، وأبناء المحافظات الجنوبية خاصة، إلى التحلي بالوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء هذا التضليل، أو السماح للسعودية باستغلالهم والزج بهم في معارك تخدم أطماعها على حساب مصالحهم ومستقبلهم.

واختتم تصريحه بالقول "وعي أبناء اليمن ورفضهم أن يُستخدم بعضهم ضد بعض كفيلان بإفشال التحريض وإسقاط كل المشاريع التي تستهدف أرضهم وحقوقهم ومستقبل أجيالهم".








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