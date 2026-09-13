الأحد, 13-سبتمبر-2026 الساعة: 05:42 م - آخر تحديث: 05:39 م (39: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - عملية عسكرية جديدة.. بـيـان عـاجـل للقوات المسلحة

عملية عسكرية جديدة.. بـيـان عـاجـل للقوات المسلحة

المؤتمرنت -
عملية عسكرية جديدة.. بـيـان عـاجـل للقوات المسلحة
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودي.

وأشار العميد سريع في بيان إلى أن العملية جاءت رداً على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التى تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، مؤكدا أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه.

وأضاف :" نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر فى عمق أراضيه وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
فنون ومنوعات: غادة عبدالرازق ترفض العمل مع رمضان
رياضة: ريال مدريد يستعيد توازنه برباعية
رياضة: مفاجآت الجولة الرابعة من البريميرليغ
رياضة: نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73783
أخبار: توزيع 6500 أسطوانة غاز مجاناً
أخبار: 129 غارة عدوانية على 7 محافظات
علوم وتقنية: "واتساب" يضيف ميزة جديدة
فنون ومنوعات: طفل يمني يشعل التفاعل
عربي ودولي: انتشال رفات 13 شهيداً من تحت الأنقاض
أخبار: استقبال الأسرى المحررين من الساحل
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
رياضة: إشبيلية يتجاوز عقبة فالنسيا
رياضة: شالكه يحقق فوزه الأول بالبوندسليغا
رياضة: رين يقهر مارسيليا ويعتلي الصدارة
أخبار: صنعاء للرياض: اقرأوا الوقائع جيداً
أخبار: اليمنيون يباركون الانتصارات الكبيرة
عربي ودولي: تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب سوريا
اقتصاد: الدولار يحافظ على مكاسبه
اقتصاد: الذهب يرتفع 2%
أخبار: حصيلة ضحايا العدوان في 6 محافظات
أخبار: استهداف تحشيدات للعدو في الجوف
عربي ودولي: القسام تعلن استشهاد قائد لواء خان يونس
اقتصاد: النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026