المؤتمرنت -

عملية عسكرية جديدة.. بـيـان عـاجـل للقوات المسلحة

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودي.



وأشار العميد سريع في بيان إلى أن العملية جاءت رداً على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التى تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، مؤكدا أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه.



وأضاف :" نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر فى عمق أراضيه وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته".