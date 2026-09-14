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المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأجواء يبدأ تأثيرها خلال الساعات القادمة

أمطار ورياح وتحذير من تدني الرؤية

المؤتمرنت -
أمطار ورياح وتحذير من تدني الرؤية
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأجواء يبدأ تأثيرها خلال الساعات القادمة على السواحل الشرقية والجنوبية والمرتفعات والهضاب الجنوبية والجنوبية الغربية وتتوسع خلال اليومين القادمين إلى المناطق الداخلية والمرتفعات الغربية وسهل تهامة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً والرياح الهابطة على محافظات إب، وتعز، ولحج، وعدن، وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة وجنوب سهل تهامة والساحل الغربي.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، والمحويت، وذمار وريمة وأرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.

كما نبه من الرياح الهابطة وحبات البرد، وتدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب كثافة السحب والأمطار وتشكل الضباب.








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