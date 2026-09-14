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المؤتمر نت - استقبلت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة اليوم، 53 أسيراً محرراً من أبطال القوات المسلحة من أبناء المحافظة، بعد تحريرهم من سجون العدوان ومرتزقته في جبهات الساحل الغربي

الحديدة تستقبل 53 أسيراً محرراً

المؤتمرنت -
الحديدة تستقبل 53 أسيراً محرراً
استقبلت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة اليوم، 53 أسيراً محرراً من أبطال القوات المسلحة من أبناء المحافظة، بعد تحريرهم من سجون العدوان ومرتزقته في جبهات الساحل الغربي.

وخلال حفل الاستقبال عبر مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع بالمحافظة العقيد عبد الرحمن باشا، عن الاعتزاز بعودة الأسرى المحررين إلى أهلهم وذويهم، معتبرا تحريرهم ثمرة للصمود والتضحيات التي قدموها في مختلف جبهات المواجهة.

وهنأ الأسرى المحررين بعودتهم إلى أهاليهم رافعي الرؤوس بعد فترة من المعاناة والصبر قضوها في سجون العدو، مبينا أن صمودهم وصبرهم على الانتهاكات داخل معتقلات المرتزقة كشف للعالم صدق عقيدتهم وعدالة مظلوميتهم.

من جانبه أشاد مسؤول وحدة العلماء بالمحافظة الشيخ علي صومل بصمود الأسرى وثباتهم في مواجهة ظروف الاحتجاز، مؤكداً أن استقبالهم يجسد الوفاء لتضحياتهم وما قدموه في سبيل الوطن.

وأكد أن العزيمة الصلبة التي أظهرها الأسرى خلف القضبان، هي الامتداد الحقيقي لثقافة القرآن وقوة الإيمان التي كسرت رهانات قوى الغزو والارتزاق، وجعلت من المحنة عنواناً للظفر والانتصار والكرامة.

بدوره، أوضح مدير مديرية الميناء عبدالله الهادي، أن تضحيات هؤلاء الأبطال ستظل وسام شرف وفخر في وجدان أبناء تهامة واليمن بأكمله، مشيراً إلى أن ثبات الأسرى طوال فترة أسرهم يعكس إيمانهم الراسخ بعدالة قضيتهم ويقينهم بالنصر.

وبارك الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة في جبهات الساحل الغربي، ودحر التحشيدات العسكرية للعدو السعودي ومرتزقته، وتطهير المناطق المحتلة وفرار عناصر المرتزقة، وصولاً إلى تحرير الأسرى وعودتهم إلى أهلهم وذويهم.

من جهته أشار محمد بلغيث، في كلمة العلماء، إلى عظمة البذل والعطاء والتضحية التي جسدها هؤلاء المحررون، مؤكداً أن الصبر والثبات هما السبيل لتحقيق النصر المبين، مباركاً لأسر المحررين وأبناء المحافظة هذه الفرحة.

فيما عبر الأسرى المحررون عن سعادتهم بالعودة إلى أهلهم وذويهم، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة واستقبال يجسد الوفاء لتضحياتهم.








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