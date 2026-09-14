الإثنين, 14-سبتمبر-2026 الساعة: 04:44 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - "قاعدة الملك خالد".. بيان جديد للقوات المسلحة

"قاعدة الملك خالد".. بيان جديد للقوات المسلحة

المؤتمرنت -
"قاعدة الملك خالد".. بيان جديد للقوات المسلحة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، رداً على العدوان السعودي الغاشم وتصعيده الكبير خلال الخمسة الأيام الماضية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صدر عنها، أنها نفذت بفضل الله عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافاً أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأشار البيان إلى أن العملية نٌفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله وقوته.

وذكر أن العملية جاءت رداً على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع "F15" و"تايفون" استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف.

وأكد البيان أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على الشعب اليمني وأن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله.

ولفت إلى الاستمرار في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على الوطن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: إبرة خياطة داخل قلب رجل!
رياضة: برشلونة يواصل عروضه القوية
رياضة: السيتي يحسم الديربي بعشرة لاعبين
رياضة: بايرن يحبط مفاجأة الموسم في البوندسليغا
رياضة: فالنسيا يقيل مدربه كوربيران
رياضة: علي النونو مدرباً جديداً لأهلي صنعاء
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
أخبار: أبو راس لـ"غروندبرغ": مستعدون للسلام
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: القوات المسلحة تنفذ عملية في شرورة
أخبار: عبدالسلام: صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن
فنون ومنوعات: غادة عبدالرازق ترفض العمل مع رمضان
رياضة: ريال مدريد يستعيد توازنه برباعية
رياضة: مفاجآت الجولة الرابعة من البريميرليغ
رياضة: نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني
أخبار: بن حبتور يدعو اليمنيين إلى التحلي بالوعي
أخبار: 73 سفينة عبرت باب المندب في 48 ساعة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73783
أخبار: توزيع 6500 أسطوانة غاز مجاناً
أخبار: 129 غارة عدوانية على 7 محافظات
علوم وتقنية: "واتساب" يضيف ميزة جديدة
فنون ومنوعات: طفل يمني يشعل التفاعل
عربي ودولي: انتشال رفات 13 شهيداً من تحت الأنقاض
أخبار: استقبال الأسرى المحررين من الساحل
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026