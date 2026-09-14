الإثنين, 14-سبتمبر-2026 الساعة: 11:02 م - آخر تحديث: 10:58 م (58: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي، استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وسيرها بصورة طبيعية

رئيس موانئ البحر الأحمر: الملاحة مستقرة

المؤتمرنت -
رئيس موانئ البحر الأحمر: الملاحة مستقرة
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي، استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وسيرها بصورة طبيعية، بالتزامن مع جاهزية ميناء المخا لاستعادة نشاطه الملاحي والتجاري عقب استعادته وإعادة مرافقه إلى إدارة المؤسسة.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، ميناء المخا برفقة مدير الميناء خالد الأخرم، حيث اطلعا على أرصفته ومنشآته ومرافقه الحيوية، والأوضاع الميدانية والتشغيلية فيه، وحجم الأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوشلي أن المؤسسة ستبدأ تنفيذ خطوات أولية لإعادة النشاط الطبيعي للميناء بصورة تدريجية ومدروسة، والعمل على تأهيل مرافقه واستعادة مكانته وتفعيل دوره في خدمة حركة النقل والتجارة.

وأشار إلى أن الميناء استُخدم خلال الفترة الماضية كثكنة عسكرية من قبل العدو السعودي ومرتزقته، ما ألحق أضراراً بمرافقه الحيوية وأثر على نشاطه ومكانته التاريخية كميناء تابع لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.

واعتبر رئيس المؤسسة استعادة ميناء المخا وإعادة مرافقه إلى إدارة المؤسسة خطوة مهمة نحو إعادة تشغيله واستعادة دوره الملاحي والتجاري ضمن منظومة موانئ البحر الأحمر اليمنية.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية، أفاد الوشلي بأن نحو 85 سفينة عبرت باب المندب خلال أقل من 72 ساعة، بما يمثل قرابة 96 بالمائة من المستوى الطبيعي لحركة الملاحة.

وأكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تسير بصورة طبيعية، داعياً الخطوط الملاحية والشركات البحرية وسفن النقل إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتها وزارة النقل ومركز عمليات تنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء، بشأن حركة الملاحة والأوضاع البحرية.

وتواصل مؤسسة موانئ البحر الأحمر إجراءاتها لإعادة ميناء المخا إلى وضعه الطبيعي واستعادة دوره التاريخي والحيوي ضمن منظومة الموانئ التابعة لها، بما يعيد تفعيله في خدمة حركة النقل والتجارة البحرية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: لدولار يرتفع مع صعود النفط
اقتصاد: أسعار الذهب تواصل التراجع
أخبار: أمطار ورياح وتحذير من تدني الرؤية
فنون ومنوعات: إبرة خياطة داخل قلب رجل!
رياضة: برشلونة يواصل عروضه القوية
رياضة: السيتي يحسم الديربي بعشرة لاعبين
رياضة: بايرن يحبط مفاجأة الموسم في البوندسليغا
أخبار: العدو يقصف 6 محافظات بـ58 غارة
رياضة: فالنسيا يقيل مدربه كوربيران
رياضة: علي النونو مدرباً جديداً لأهلي صنعاء
أخبار: العدو يستهدف 3 مديريات في صعدة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
أخبار: هزة أرضية في البيضاء.. إليكم موقعها
أخبار: أبو راس لـ"غروندبرغ": مستعدون للسلام
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: القوات المسلحة تنفذ عملية في شرورة
أخبار: عبدالسلام: صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن
فنون ومنوعات: غادة عبدالرازق ترفض العمل مع رمضان
رياضة: ريال مدريد يستعيد توازنه برباعية
رياضة: مفاجآت الجولة الرابعة من البريميرليغ
رياضة: نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني
أخبار: بن حبتور يدعو اليمنيين إلى التحلي بالوعي
أخبار: 73 سفينة عبرت باب المندب في 48 ساعة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73783
أخبار: توزيع 6500 أسطوانة غاز مجاناً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026