المؤتمرنت -

عودة 48 صياداً من إريتريا إلى الخوخة

عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، 44 صياداً يمنياً، بعد أيام من احتجازهم من قبل السلطات الإريترية، أثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر.



وخلال استقبالهم، أوضح الصيادون أن دوريات تابعة للبحرية الإريترية احتجزتهم من مناطق بحرية متفرقة، أثناء وجودهم على متن قاربين من نوع "جلبة" واقتادتهم إلى سجونها تحت قوة السلاح.



وأشاروا إلى أن السلطات الإريترية أطلقت سراحهم مؤخراً على متن قارب صغير، فيما احتجزت القارب الكبير وصادرت كميات الصيد ومعدات الاصطياد الخاصة بهم، مبينين أنهم واجهوا مخاطر عدة أثناء عودتهم إلى مركز الإنزال السمكي بالخوخة.



وفي الاستقبال، بحضور مدير مركز الإنزال السمكي بالخوخة داوود مشولي، ومدير ميناء الاصطياد بالخوخة محمد طويل، تم توزيع مبالغ مالية للصيادين العائدين من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية، لمساعدتهم على العودة إلى أسرهم.