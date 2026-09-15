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المؤتمر نت - الخارجية: كفى تدخلاً سعودياً في اليمن

الخارجية: على العالم أن يقول للسعودية كفى تدخلاً في اليمن

المؤتمرنت -
الخارجية: على العالم أن يقول للسعودية كفى تدخلاً في اليمن
أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن المشكلة مع السعودية أنها تقوم بجلب تحشيدات عسكرية لاحتلال اليمن وقتل شعبه وتدمير مقدراته بطيرانها، وتستمر بفرض حصارها الجائر على الشعب اليمني.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها، أن الطيران الحربي السعودي المجرم شن 54 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية بطائرات F15 وتايفون أقلعت من قواعد العدو السعودي في خميس مشيط والطائف واستهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة.

وأكدت أنه لا وجود لأي مشكلة في باب المندب فالملاحة فيه آمنة ولا صحة لمحاولات النظام السعودي الرامية لتضليل المجتمع الدولي في هذا الإطار .

وأشارت إلى أن حديث صنعاء عن التحشيدات السعودية ليس ادعاء فقد سمع العالم تصريحات قيادات تحشيدات العدو السعودي التي تؤكد صحة رواية صنعاء.

كما أكدت وزارة الخارجية، أن لصنعاء الحق الكامل والمشروع في استهداف التحشيدات السعودية المعادية، مبينة أن تلك التحشيدات لا تمثل اليمن وتتلقى أوامرها من دولة خارجية.

واختتمت الوزارة البيان بالقول: "إذا أراد العالم الاستقرار والهدوء في المنطقة فعليه أن يقول للسعودي كفى تدخلاً في الشأن اليمني" .








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