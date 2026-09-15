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المؤتمر نت - الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة

الأرصاد: أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة

المؤتمرنت -
الأرصاد: أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة قوية تصحبها حبّات البرد أحياناً على محافظات حضرموت، وشبوة، والبيضاء، وأبين، وعـدن، ولحج، والضالع، وتعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

وقد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على محافظة المهرة وغرب كل من صعدة، وعمران، وصنعاء وذمار.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي، وبالابتعاد عن المياه، حفاظاً على سلامة الأرواح.

ودعا الجهات المختصة لأخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








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