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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ همام ضيف الله صالح مريط وأولاده، في وفاة الشيخ محمد صالح مريط، بعد حياة حافلة بالعطاء

لبوزة يواسي آل مريط

المؤتمرنت -
لبوزة يواسي آل مريط
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ همام ضيف الله صالح مريط وأولاده، في وفاة الشيخ محمد صالح مريط، بعد حياة حافلة بالعطاء.

مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل مريط بمديرية نهم محافظة صنعاء في هذا المصاب.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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