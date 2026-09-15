المؤتمرنت -

الشريف يعزي الشيخ عبدالله عاصم باستشهاد نجله

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالله أحمد عاصم، رئيس فرع المؤتمر بمديرية نهم، باستشهاد نجله الرائد عاصم، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن أرض اليمن ضد العدو السعودي ومرتزقته.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للشيخ عبدالله عاصم وإخوانه وجميع أسرته وآل عاصم كافة في مديرية نهم محافظة صنعاء بهذا المصاب.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"