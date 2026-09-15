المؤتمرنت -

العدو يشن 52 غارة على 5 محافظات

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية على عدد من المحافظات اليمنية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية بطائرات "F15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائفْ.



وأشار إلى أن غارات العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية من مدارس وجسور وطرقات في محافظة تعز وأعيان مدنية أخرى في محافظات الجوف والبيضاء وصعدة وعمران.



وأكد متحدث القوات المسلحة أن الاعتداءات السعودية الوحشية لن تمر دون رد بإذن الله تعالى.