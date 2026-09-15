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المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفًا و789 شهيدًا، و174 ألفًا و798 مصابًا

73789 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
73789 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفًا و789 شهيدًا، و174 ألفًا و798 مصابًا.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء، إضافة إلى 27 مصابًا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1375 شهيدًا، كما ارتفعت الإصابات إلى 4686، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت شققا سكنية وعمارات ومركبات مدنية ومخيمات للنازحين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وأسر بأكملها.








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