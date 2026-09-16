الأربعاء, 16-سبتمبر-2026 الساعة: 04:00 م - آخر تحديث: 03:35 م (35: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في استشهاد ناصر علي ناصر الراعي

الشريف يعزي باستشهاد ناصر الراعي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي باستشهاد ناصر الراعي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في استشهاد ناصر علي ناصر الراعي، الذي استشهد في إحدى جبهات الدفاع عن أرض اليمن ضد العدو السعودي ومرتزقته.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ علي عبدالله عايض الراعي وإخوانه وأفراد الأسرة وكافة آل الراعي في مديرية جهران محافظة ذمار، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من السقوط
رياضة: تأهل أرسنال وليفربول في كأس الرابطة
فنون ومنوعات: سعد لمجرد يعود لمحاكم باريس
فنون ومنوعات: تمزيق صور أصالة في دمشق
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد: النفط يتخطى 108 دولارات
أخبار: الشريف يعزي الشيخ عاصم باستشهاد نجله
أخبار: لبوزة يواسي آل مريط
أخبار: الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة
أخبار: الخارجية: كفى تدخلاً سعودياً في اليمن
رياضة: بيتيس يقلب الطاولة على فياريال
رياضة: ليدز يضرب نيوكاسل برباعية
رياضة: روما وإنتر يتصدّران المشهد في الكالتشيو
أخبار: العدو يستهدف مديرية ذوباب
علوم وتقنية: أفضل الأطعمة لعمر أطول
فنون ومنوعات: مازن الناطور يوجّه رسالة إلى أصالة
أخبار: عودة 48 صياداً من إريتريا إلى الخوخة
أخبار: العدو يشن 7 غارات على صعدة
عربي ودولي: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
محافظات: العدو يستهدف جسر البرح في مقبنة
اقتصاد: لدولار يرتفع مع صعود النفط
أخبار: بيان توضيحي من شركة النفط
أخبار: 54 غارة عدوانية تستهدف 5 محافظات
أخبار: رئيس موانئ البحر: الملاحة مستقرة
أخبار: صنعاء: العدو السعودي لن يبقى آمناً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026