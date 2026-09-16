المؤتمرنت -

الشريف يعزي باستشهاد ناصر الراعي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في استشهاد ناصر علي ناصر الراعي، الذي استشهد في إحدى جبهات الدفاع عن أرض اليمن ضد العدو السعودي ومرتزقته.



وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ علي عبدالله عايض الراعي وإخوانه وأفراد الأسرة وكافة آل الراعي في مديرية جهران محافظة ذمار، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".