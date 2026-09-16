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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24ساعة المقبلة

رياح قوية وأمطار في هذه المناطق

المؤتمرنت -
رياح قوية وأمطار في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة قوية تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات حجة، والمحويت، وريمة، وإب، وتعز، والضالع، ولحج، وأبين، والبيضاء، وشبوة، وحضرموت وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من عدن والمهرة وغرب كل من صعدة، وعمران، وصنعاء وذمار.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجـد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية، ونصح باتباع إجراءات السلامة.

وحث الجهات ذات العلاقة على أخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








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