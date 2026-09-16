المؤتمرنت -

إسقاط مقاتلة سعودية F15 في مأرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F15، وصد تشكيلين قتاليين نوع "F15" و"تايفون" في أجواء محافظة مأرب.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صدر عنها، أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع "F15" أثناء قيامها بأعمال عدائية دعماً لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع.



وذكر البيان أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى بصواريخ محلية الصنع عملية تصدٍّ لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع "F15" و"تايفون" في أجواء مأرب، كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله.



وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة ولن تكون سماؤه مستباحة بإذن الله.



وأشار إلى أن هذه العملية جاءت في إطار مواجهة العدوان الغاشم على البلاد والشعب اليمني، حيث شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات "F15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.



ولفت البيان إلى أن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهو من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، مؤكداً أنه لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات فعمليات القوات المسلحة تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة.