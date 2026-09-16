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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية

استهداف أرامكو وقاعدة جوية سعودية

المؤتمرنت -
استهداف أرامكو وقاعدة جوية سعودية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذت بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع، والأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأشارت إلى أن العمليتين تأتيان ردا على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا وشعبنا، حيث يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية.

وأكدت القوات المسلحة، أنها ستواصل الدفاع عن اليمن وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله عز وجل ومتوكلة عليه، نعم المولى ونعم النصير.








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