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أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9350 معتقلا، بينهم 350 طفلا و90 امرأة، حتى بداية سبتمبر الجاري

9350 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال

المؤتمرنت -
9350 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9350 معتقلا، بينهم 350 طفلا و90 امرأة، حتى بداية سبتمبر الجاري.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم، أن من بين المعتقلين كذلك 3176 إداريا، فيما وصل عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" إلى 1393 معتقلا، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لقوات الاحتلال.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الاعتقال الإداري كإحدى أبرز أدوات الاحتجاز التي يستخدمها الاحتلال، إذ يحتجز آلاف الفلسطينيين من دون توجيه اتهام معلن أو محاكمة، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متتالية.








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