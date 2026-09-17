المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,821

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس ، الى 73,821 شهيدًا و 174,897 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.





وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 شهداء (3 منهم جدد ، وشهيدين متأثرين بجراحهما) ، بالإضافة إلى 28 إصابة جديدة.





ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,386، وإجمالي الإصابات 4,784 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 831.





وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





وفي سياق متصل ، نوّهت وزارة الصحة ، إلى أن انهيار مبنى أسفر حتى الآن ، عن وفاة 21 مواطنًا وإصابة أكثر من 14 آخرين، فيما لا يزال عدد من المواطنين في عداد المفقودين، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات جراء انهيارات المباني إلى 61 حالة.

