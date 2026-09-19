المؤتمرنت -

الشوافي يكشف حالة الطقس حتى الجمعة

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن تفاصيل حالة الطقس في اليمن ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.



وتوقع الفلكي الشوافي هطول أمطار متفرقة على مناطق واسعة، على أن يتركز معظم الهطول في المرتفعات الجبلية جنوب غرب اليمن خصوصاً في تعز وإب وشمال غرب لحج وقد يمتد إلى أجزاء من السواحل والهضاب الداخلية المحاذية.



وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، الهطول المتوقع وتراجعه على مستوى المحافظات، جاءت كالتالي:



المناطق الجنوبية غربية

● متوقع امطار على مناطق واسعة وان تتركز معظم الامطار على المرتفعات الجبلية جنوب غرب اليمن خصوصا في تعز وإب وشمال غرب لحج وقد تمتد الى اجزاء من السواحل والهضاب الداخلية المحاذية مع توقع هطول اقل واستمرار الاجواء الحارة والمشمسة على المناطق الساحلية.



● المناطق الشمالية غربية

متوقع امطار على بعض من المناطق في السهول الساحلية والمرتفعات الغربية بينما التوقعات على الهضاب الداخلية امطار محدودة واجواء مشمسة ورياح شمالية شرقية قد تكون مثيرة للغبار والأتربة، مع استمرار الاجواء الحارة على السواحل نهارا وقد تبدا بعض النسمات المعتدلة ليلا على السهول الساحلية.



● المناطق الوسطى والشرقية.

توقعات الامطار على مناطق محدودة وتراجع ملحوظ واجواء مشمسة ودرجة حرارة مرتفعة على السواحل والصحاري مع نشاط الرياح الشمالية شرقية المثيرة للغبار والاتربة، مع توقع امطار متفرقة على مناطق واسعة من ارخبيل سقطرى.



● تراجع الهطول المتوقع مقارنة بالاسبوع الماضي على مستوى اليمن.