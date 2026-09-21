المؤتمرنت -

أبو راس: مقعد اليمن بالأمم المتحدة شاغر

وجه نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبوراس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور خليل الرحمن.



عبر نائب وزير الخارجية في الرسالة عن الأمل في أن تتكلَّل أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالنجاح لا سيما وأنها تُعقد تحت شعار طموح "استعادة الثقة، إدارة التحوّل: أمم متحدة تُحقق النتائج للجميع".



وأعرب عن التطلع في أن تُسهم مداولات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة وقراراتها في تحقيق الأهداف التي نرنو إليها جميعًا، وفي مقدمتها تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم التنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان وكرامة الشعوب، ومواجهة التحديات الإنسانية، بما يحقق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء المعمورة.



وقال "إننا في حكومة الجمهورية اليمنية من عاصمتها ومركزها القانوني صنعاء نطالب بإعلان مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة شاغرًا وأيُّ مُدَّعٍ أنه يمثل اليمن فإنه يعتبر منتحل صفة ولا يمثل إلا شخصه ومن نصبوه من أعداء اليمن ليقوم بتشويهه والتحريض عليه، وتتحمل الأمم المتحدة المسؤولية القانونية الناتجة عن التعامل معه وتقديمه إلى العالم وكأنه ممثل لليمن".



وأشار أبو راس إلى أن المرتزق والخائن رشاد العليمي يمثل النظام السعودي الذي عينه في أبريل 2022م وأنه لا شرعية لما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي ولا ما يسمى بالحكومة اللذين شُكّلا في مخالفة للدستور اليمني ويقبعان في فنادق الرياض.



كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء ومجلس النواب المنتخب من الشعب هم الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني ولمصالحه.



واختتم نائب وزير الخارجية رسالته بالقول "نؤكد لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن الجمهورية اليمنية غير ممثَّلة حاليًا لدى المنظمة، وأن أي ادعاء بتمثيلها لا يستند إلى أساس دستوري وقانوني صحيح، ولا يعبّر عن إرادة الشعب اليمني أو مصالحه".

