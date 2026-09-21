المؤتمرنت -

مقتل فتى وأم لـ6 أطفال في قصف إسرائيلي لغزة

قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون، الاثنين، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت طواقم الإسعاف في وزارة الصحة بنقل جثمان الطفل إسماعيل البردويل إلى مجمع ناصر الطبي، بعدما أصيب برصاصة في الصدر أطلقتها آليات إسرائيلية في منطقة فش فرش بمواصي رفح جنوبي القطاع.



كما قتلت فداء خضر طوطح، البالغة 31 عاما، متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس قرب مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين وسط القطاع هي أم لستة أطفال، فيما قتل الشاب محسن أحمد مصطفى بهجة متأثرا بجروح أصيب بها في الرأس جراء إطلاق نار من طائرة مسيّرة صغيرة شمالي غزة.



وسجلت إصابات في مدينة حمد ومنطقة الصناعة وقيزان أبو رشوان في خان يونس، إضافة إلى إصابة امرأة وطفل على طريق صلاح الدين بين مخيمي البريج والمغازي.



كما أصيب شخصان بعد سقوط قذيفة مدفعية على منزل لعائلة أبو الروس في بلوك 12 شرقي مخيم البريج، ما أدى إلى اندلاع حريق، وأصيب اثنان آخران إثر سقوط قذيفة قرب خيام نازحين في منطقة الأخرس بحي الأمل غربي خان يونس.



وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في شرق وجنوب خان يونس، ومحيط دوار بني سهيلا وقيزان النجار، إلى جانب شمالي مخيم البريج وشرقي جباليا وشرقي مدينة غزة. كما أفيد بإطلاق زوارق حربية إسرائيلية قذائف في بحر مدينة غزة، وإطلاق نار باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح ومواصي خان يونس.



إنسانيا، بقيت المعابر مغلقة لليوم الثاني على التوالي بسبب الأعياد اليهودية، وسط ارتفاع أسعار مستلزمات الإيواء والطهي وتراجع المساعدات.



وأفاد مواطنون بأن سعر الشادر تراوح بين 200 و300 شيكل، بينما وصل سعر الولاعة إلى 50 شيكلا، في ظل أزمة غاز الطهي واستمرار انقطاع الكهرباء ليلا. كما أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص بعض خدماته وأكواد المساعدات النقدية، في وقت تتصاعد فيه البطالة وارتفاع الأسعار.* المصدر: RT

