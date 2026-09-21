الإثنين, 21-سبتمبر-2026 الساعة: 11:23 م - آخر تحديث: 11:04 م (04: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - العدو السعودي يكثف غاراته على هذه المحافظات

العدو يقصف 4 محافظات بـ157 غارة وصاروخاً

المؤتمرنت -
العدو يقصف 4 محافظات بـ157 غارة وصاروخاً
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي المجرم استهدف بـ 157 غارة جوية وصاروخًا محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن العدو السعودي المجرم وفي تصعيد كبير، استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب بـ 157 غارة جوية وصاروخًا من خلال طائراته الحربية نوع "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان منذ بدء التصعيد بلغت 917 غارة وصاروخًا، مؤكدًا أن العدوان السعودي لن يمر دون رد بإذن الله.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يتراجع مع صعود الدولار
عربي ودولي: مقتل فتى وأم لـ6 أطفال في قصف لغزة
أخبار: الأرصاد: تراجع الأمطار حتى نهاية سبتمبر
أخبار: عدوان يستهدف 3 مديريات بصعدة
أخبار: أبو راس: مقعد اليمن بالأمم المتحدة شاغر
أخبار: العدو يشن غارتين على الجوف
رياضة: السيتي ينفرد بالصدارة وفوز ليفربول
فنون ومنوعات: "على روض الحبيب".. أصالة تثير الجدل
مجتمع مدني: هذه العادات اليوميّة تزيد الجلطات!
أخبار: العدو يستهدف 3 محافظات بـ28 غارة
علوم وتقنية: البامية تحارب السكري!
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 38 فلسطينياً من الضفة
أخبار: خطيب الأقصى يحذّر من تحركات الاحتلال
رياضة: أتلتيكو يحسم الديربي أمام ريال مدريد
علوم وتقنية: معلومات لا تخبر بها «تشات جي بي تي»
أخبار: تقرير يوثّق جريمة إصلاحية الجوف
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: العدو يستهدف أبراج اتصالات الجوف
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,913
أخبار: الأرصاد يُحذر من أمطار رعدية متوقعة
رياضة: برشلونة يضم إشبيلية إلى قائمة ضحاياه
أخبار: صنعاء: تصعيد العدو سيؤدي إلى رد أشد
رياضة: برايتون يصدم أرسنال بخسارة ثلاثية
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: الشوافي يكشف حالة الطقس حتى الجمعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026