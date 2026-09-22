المؤتمرنت -

12 شهيداً وجريحاً بغارات العدو على المخا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 12 مواطناً جراء غارات شنها طيران العدو السعودي على مدينة المخا في محافظة تعز.



وأكدت الوزارة في بيان، استشهاد ستة مواطنين هم طفلان وامرأة وثلاثة رجال، وإصابة ستة آخرين هم طفل وامرأة وأربعة رجال في حصيلة أولية.



وأشار البيان إلى أن الاستهداف كان موجهاً للأعيان المدنية، مما يثبت الطبيعة التعمدية للجريمة، لافتاً إلى أن هذه الجريمة ليست حادثاً منفرداً، بل تأتي ضمن سياسة ممنهجة للعدوان السعودي في استهداف المدنيين والبنية التحتية في جرائم حرب مكتملة الأركان.