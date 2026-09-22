المؤتمرنت -

أمطار وعواصف وضباب.. وتحذير!

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات حجة، والمحويت وريمة، وإب وتعز وسهل تهامة والساحل الغربي.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على مرتفعات محافظات المهرة، وشبوة، والضالع، وأبين ولحج وغرب صعدة، وعمران وذمار.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية، ونصح باتباع إجراءات السلامة.