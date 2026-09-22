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أخبار
المؤتمر نت - غدا انطلاق مهرجان البلدة الطيبة

غدا انطلاق مهرجان البلدة الطيبة بصنعاء

المؤتمرنت -
غدا انطلاق مهرجان البلدة الطيبة بصنعاء
تنطلق غدا في العاصمة صنعاء فعاليات مهرجان "البلدة الطيبة" الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، خلال الفترة "23 - 30 سبتمبر"، بمشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين.

وأوضح القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم لوكالة أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين والمنتجين، وتنشيط تسويق المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أهمية المهرجان ودوره في إبراز المزايا النوعية للمحاصيل اليمنية، فضلًا عن تعزيز ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني وتشجيع المستهلك على اقتناء المنتجات المحلية.

واعتبر الكريم المهرجان نافذة تسويقية للمحاصيل المحلية كونه يتضمن أجنحة لعرض المحاصيل والمنتجات الزراعية، والتي تعكس تنوع وثراء الإنتاج المحلي، وتمنح المزارعين فرصة لتسويق منتجاتهم والتعريف بها.

ودعا إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في فعاليات وأنشطة المهرجان والاستفادة من معروضاته من المنتجات الزراعية والسمكية والصناعات الغذائية المحلية للأسر المنتجة.

وتتضمن المنتجات التي سيعرضها المهرجان الحبوب والمحاصيل الزراعية المختلفة، إلى جانب عدد من المنتجات الزراعية المحلية والسمكية، بما يبرز تنوع وجودة الإنتاج الزراعي اليمني، ويتيح للزوار التعرف على ما تزخر به مناطق الإنتاج من محاصيل ومنتجات.

كما سيشمل أجنحة لتسويق أصناف متعددة من الحبوب المحلية كالقمح والذرة والدخن والذرة الشامية وأصناف البقوليات كالفول والعدس والفاصوليا والتي تم توطين زراعتها وإكثارها محليا، وأصناف العسل والتمور والسمن والمنتجات المحلية، بإشراف المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.








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