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المؤتمر نت - الخدمة المدنية: السبت إجازة رسمية

الخدمة المدنية: السبت إجازة بمناسبة عيد ٢٦ سبتمبر

المؤتمرنت -
الخدمة المدنية: السبت إجازة بمناسبة عيد ٢٦ سبتمبر
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت المقبل ١٥ ربيع الآخر الموافق ٢٦ سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ ٦٤ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر الخالدة.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.








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