المؤتمرنت -

اسقاط طائرة تابعة للعدو السعودي في المخا

واصلت القوات المسلحة اليمنية عمليات التصدي النوعية للحركة الجوية السعودية المعادية، لتؤكد تنامي قدراتها في ملاحقة تحركات العدو أرضاً وجواً وبحراً.



وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب فجر اليوم: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة نوع (وينق لونق 2 -Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي".



ولفت إلى أن عملية التصدي للطائرة تمت "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز"، منوّهاً إلى أنه "تم استهدافها بسلاح مناسب".

