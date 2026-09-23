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المؤتمر نت - نالت الباحثة منال طاهر قائد الوليدي درجة الدكتوراه من قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة صنعاء، عن أطروحتها الموسومة

الدكتوراه للباحثة منال الوليدي من كلية الإعلام بجامعة صنعاء

المؤتمرنت -
الدكتوراه للباحثة منال الوليدي من كلية الإعلام بجامعة صنعاء
نالت الباحثة منال طاهر قائد الوليدي درجة الدكتوراه من قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة صنعاء، عن أطروحتها الموسومة بـ:«تعرض أطفال ما قبل المدرسة للفيديوهات المقدمة عبر منصة اليوتيوب وعلاقتها بالسلوكيات المكتسبة لديهم من وجهة نظر الوالدين – دراسة مسحية».
وتناولت الأطروحة موضوعًا حديثًا يرتبط بتزايد استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وفي مقدمتها منصة «يوتيوب»، وركزت على دراسة مستوى تعرض أطفال ما قبل المدرسة للفيديوهات المقدمة عبر المنصة، وطبيعة المحتوى الذي يحظى بأعلى معدلات المشاهدة لديهم، إلى جانب بحث العلاقة بين هذا التعرض وما قد يكتسبه الأطفال من سلوكيات إيجابية أو سلبية من وجهة نظر الوالدين.

كما بحثت الدراسة دور الوالدين في عملية المتابعة والرقابة والتوجيه والوساطة أثناء مشاهدة أطفالهم لمحتوى «يوتيوب»، ومدى إسهام هذه الممارسات في الحد من التأثيرات السلبية وتعزيز الاستفادة من المحتوى الملائم لهذه الفئة العمرية.
وأكدت الأطروحة أهمية التعامل الواعي مع المحتوى الرقمي الموجه للأطفال، في ظل الحضور المتزايد للمنصات الرقمية في حياة الأطفال، وما يترتب على ذلك من ضرورة تعزيز دور الأسرة في اختيار المحتوى ومتابعة أنماط المشاهدة وتوجيه الأطفال نحو المواد التي تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور حسن دجرة مناقشًا خارجيًا ورئيسًا للجنة، والدكتور عبد الله الزلب مناقشًا داخليًا، والأستاذ الدكتور محمد الفقيه مشرفًا على الرسالة.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة، مؤكدة جِدّة موضوعها وأهميته العلمية والمجتمعية، ولا سيما ارتباطه بموضوع معاصر يمس شريحة مهمة من المجتمع، تتمثل في أطفال ما قبل المدرسة، في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى المرئي الرقمي واستخدام الأطفال لمنصات الفيديو عبر الإنترنت.

كما أثنت اللجنة على الجهد العلمي الذي بذلته الباحثة في تناول موضوع الدراسة،وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات والمراكز البحثية، لما تكتسبه من أهمية في مجال الدراسات الإعلامية المتعلقة بالأطفال والإعلام الرقمي، وما يمكن أن تمثله من إضافة علمية للباحثين والمهتمين بهذا المجال.

والباحثة منال طاهر قائد الوليدي هي معيدة في قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة صنعاء، ويأتي حصولها على درجة الدكتوراه امتدادًا لمسيرتها الأكاديمية والبحثية في مجال الإعلام .








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