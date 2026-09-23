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المؤتمر نت - عبور 400 سفينة باب المندب خلال 10 أيام

عبور 400 سفينة تجارية مضيق باب المندب خلال 10 أيام

المؤتمرنت -
عبور 400 سفينة تجارية مضيق باب المندب خلال 10 أيام
أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة النقل والأشغال العامة، أن إجمالي حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب بلغت 408 سفن تجارية خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها أن حركة العبور في مضيق باب المندب جرت بانسيابية وأمان لجميع السفن التجارية الدولية، باستثناء سفن العدو السعودي.

وأشار البيان الى أنه خلال الـ 10 الأيام الماضية عبرت 196 سفينة باب المندب باتجاه الشمال، و212 سفينة باتجاه الجنوب، مشيرا إلى أن معدل ما يمر عبر مضيق باب المندب يوميا أكثر من 40 سفينة تجارية أو حاوية بضائع وغيرها.

وذكر أن الإحصائية آنفة الذكر تشير إلى أن هناك زيادة في عدد السفن التي عبرت المضيق بعد تحرير مديريات الساحل الغربي بتاريخ العاشر من سبتمبر الجاري، مقارنة بالعشرة الأيام التي سبقتها أي خلال الفترة من 1 - 10 سبتمبر والتي بلغ عدد السفن العابرة للمضيق خلالها 393 سفينة، منها 199 سفينة عبرت المضيق باتجاه الشمال، و194 باتجاه الجنوب.

وأكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن حركة الملاحة والتجارة الدولية عبر الممر الحيوي في باب المندب تسير بشكل طبيعي وآمن، مما يدحض الادعاءات والشائعات التي تروج لتوقف الملاحة أو عدم أمان الممر المائي أمام حركة السفن العالمية.








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